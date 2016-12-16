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НОВОСТИ
01.01.2017
12:20
Сенатор Алексей Костюков поздравляет новгородцев с Новым годом и Рождеством Христовым
11:05
Бизнес: Производственный календарь на 2017 год
10:54
Новгородцев и гостей города ждут на «Сказочном Новогодье в Витославлицах»
31.12.2016
23:55
Поздравляем с Новым 2017 годом!
17:10
Бизнес: 3 рубля с изображением фрагмента памятника «Тысячелетие России»
15:26
Новгородцев приглашают "зажечь" в Новогоднюю ночь
12:44
Существование Деда Мороза доказали с помощью теории относительности
11:33
Бизнес: Египет могут открыть в январе
09:59
Россияне не ждут подарков на Новый год
30.12.2016
17:39
Видео Новгородцев ждут на новогодних праздничных мероприятиях
16:53
Новгородцы передали в Росрыболовство требования о закрытии промыслового лова в нерест на Ильмене
16:14
Видео 31 декабря на елочных базарах новгородцы надеются на скидки
16:02
Бизнес: Путешествия по России – вырос не только интерес
15:48
В поселке Пролетарий жильцы ветхого и аварийного жилья дождались новоселья
15:16
Видео ФОК на Псковской – не ФОК, а тренировочная база для новгородских спортсменов 3 }
14:00
Бизнес: Повышение МРОТ и налог на «тунеядство». Идеи и реалии 2016
13:57
В школе в «Ивушках» закончены общестроительные работы
13:11
Видео Об особенностях символа Нового года корреспонденту «Триады» рассказали на примере петуха по кличке «Блондин»
12:18
Деревяницкий мост стал существовать де-юре
12:02
Бизнес: ФАС проверяет жалобу росийских ритейлеров на Visa и MasterCard
11:57
Видео Коллектив ТК «Триада» - победитель журналистского конкурса в номинации «СМИ против терроризма и коррупции»
11:24
Тарифы на коммунальные услуги повысятся с июля 2017-го 2 }
10:52
Видео В 2017 году начинающие бизнесмены смогут подключаться к электрическим сетям бесплатно
10:17
Инспектор ГИБДД за 20 тысяч «закрыл глаза» на то, что боровичанин управлял автомобилями, не имея прав
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30.12.16 17:39
Новгородцев ждут на новогодних праздничных меропри...


30.12.16 16:14
31 декабря на елочных базарах новгородцы надеются ...


30.12.16 15:16
ФОК на Псковской – не ФОК, а тренировочная база дл...


30.12.16 13:11
Об особенностях символа Нового года корреспонденту...


30.12.16 11:57
Коллектив ТК «Триада» - победитель журналистского ...


30.12.16 10:52
В 2017 году начинающие бизнесмены смогут подключат...

ПРОЕКТЫ


БИЗНЕС


Новостройка от "Проектстроя"


Новый Год от "Шкоды"


Бош - синоним качества


26.12
Ритейлеры опасаются остановки продаж в феврале
26.12
Бизнес даст работу 4000 жителям Новгородской области 5 }
28.12
Корпоратив не повод полюбить руководство
25.12
Рынок труда. Время сокращений проходит
27.12
Не ошибись. Выбираем продукты для новогоднего стола
ТВ-ПРОГРАММЫ


Программа "Автомобиль" №320


Программа "Автомобиль" №319


Программа "Автомобиль" №318


Программа "Автомобиль" №307


Программа "Автомобиль №309"


Программа "Автомобиль" № 221

 
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Новгородскому губернатору выставлена «итоговая» оценка (1644)
26.12
В одном из ресторанов Великого Новгорода отравились два человека (1606)
29.12
«Ужасным новосельем» дети-сироты в Боровичах назвали новое жилье (1161)
26.12
Новгородцы недовольны отменой утренников в детских садах из-за общенационального траура (1043)
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08:08
Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек
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Порошенко призвал украинцев не повторять ошибок столетней давности
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Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
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В российском посольстве в США Новый год встретили по времени Москвы
06:22
В Лондоне заявили о подготовке химических атак на Великобританию
23:40
Компания из Вермонта опровергла сведения о взломе сети хакерами из России
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Выставка творчества инвалидов в ДКМ "ГОРОД"
Выставка творчества инвалидов в ДКМ "ГОРОД" Выставка творчества инвалидов в ДКМ "ГОРОД" Выставка творчества инвалидов в ДКМ "ГОРОД" Выставка творчества инвалидов в ДКМ "ГОРОД"
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Как вы планируете провести новогодние «каникулы»?








  
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